أردوغان: قضينا على الجزء الغربي لـ"الحزام الإرهابي" على حدودنا الجنوبية

أنقرة/ يلدز نيفين كوندغمش/ الخليج 365

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بأكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل بأنقرة:

- نأمل إفشال المؤامرة عند القضاء على الجزء الشرقي للحزام الإرهابي عقب المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي

- تركيا تتحرك وفقاً لأولوياتها الأمنية ومن هذا المنطلق اشترت منظومة "إس-400" الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا قضت تمامًا على الجزء الغربي لمؤامرة ما يسمى بـ"الحزام الإرهابي" (شمالي سوريا) على طول حدودها الجنوبية.

وأعرب أردوغان، عن أمل تركيا بالقضاء على الجزء الشرقي للمؤامرة، عقب المفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان، في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط، وضباط صف، بأكاديمية قوات الدرك وخفر السواحل، في العاصمة أنقرة.

وبدأ أردوغان، كلمته بتهنئة 515 ضابطًا و3 آلاف 431 ضابط صف، ممن أتموا تدريبهم وتمكنوا من النجاح في الدورات التدريبية.

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وأضاف: "قضينا تمامًا على الجزء الغربي من مؤامرة الحزام الإرهابي الذي يراد إنشاؤه على طول حدودنا الجنوبية، ونأمل بإفشالها عند القضاء على جزئه الشرقي بعد المفاوضات الجارية (مع الجانب الأمريكي)".

وشدد أردوغان، على أن تركيا تتحرك وفقاً لأولوياتها الأمنية، وبما يخدم مستقبل مواطنيها، ومن هذا المنطلق قامت بشراء منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية.

وأشار إلى أن تركيا، بخلاف العديد من الدول في المنطقة والعالم، لم يتم تأسيسها تماشيًا مع موازين القوى الدولية أو المشاريع التي جرى رسمها على الطاولات.

وأوضح أردوغان، أن تركيا وجدت نفسها مضطرة لتنفيذ عمليات عسكرية خلف الحدود، في العراق وسوريا، خلال عمليات الحرب ضد الإرهاب المستمرة منذ ما يقرب من 35 عامًا.

كما لفت إلى أن البطولات التي حققها أفراد رجال الشرطة والدرك وحراس الأمن والقوات المسلحة في هذه العمليات، ستسطر بماء الذهب في تاريخ الجمهورية التركية.

وقال أردوغان، إن القوات المسلحة التركية تعتبر اليوم واحدة من الجيوش الرائدة في العالم.

وأشار إلى أن مقولة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك "سلام في الوطن، سلام في العالم"، "تعني في الواقع، أنه علينا أن نكون دائما أقوياء جدًا من أجل أن نعيش في سلام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.