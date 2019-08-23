تشاووش أوغلو يلتقي مواطنين أتراك ولبنانيين في بيروت

بيروت/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، في بيروت، مواطنين أتراك يقيمون بلبنان فضلًا عن مواطنين لبنانيين تركمان وآخرين تخرجوا في تركيا.

وجاء اللقاء في مقر معهد "يونس أمره" الثقافي التركي، على هامش زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو، إلى العاصمة بيروت.

واستمع الوزير التركي إلى مواطنيه الذين جاءوا من مناطق مختلفة في بيروت وطرابلس الشام وعكار والبقاع.

وفي تغريدة نشرها عبر "تويتر" بعد اللقاء، قال تشاووش أوغلو إنه سعيد جدا بالاجتماع مع المواطنين الأتراك وأبناء جلدته من التركمان في لبنان.

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وأكّد الوزير التركي رغبة أنقرة في تطوير الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المتجذرة مع لبنان في جميع المجالات.

وتابع تشاووش أوغلو: "داعمنا الأكبر في هذا الصدد، هو مواطنونا وأبناء جلدتنا".

وتقدر أعداد أبناء الجالية التركية في لبنان، بحوالي 50 ألف شخص، غالبيتهم لا يحملون الجنسية التركية، ويعود تاريخ قدومهم للبنان إلى مطلع القرن الماضي.

أما الأتراك الذين يعيشون في لبنان ويحملون الجنسية التركية، فيبلغ عددهم نحو 15 ألفا، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حوالي 3700 شخص.



وينحدر الكثير من الأتراك المقيمين في لبنان من مناطق الأرياف في جنوب تركيا، خاصة ولاية "ماردين"، وغالبيتهم يتقنون اللغة العربية، وقليلاً من اللغة التركية.

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