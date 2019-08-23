بيروت.. تشاووش أوغلو يلتقي وزيرة الداخلية اللبنانية

التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، في مقر الوزارة وسط العاصمة بيروت.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الحسن استقبلت تشاووش أوغلو والوفد المرافق له، وعقدت معه مباحثات استمرت ساعة.
وفي وقت سابق الجمعة، عقد الوزير التركي سلسلة لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس اللبناني ميشيل عون، ونظيره جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري.
كما التقى عددًا من مواطنيه في المركز الثقافي التركي "يونس أمره" وسط بيروت.
وفجر الجمعة، وصل تشاووش أوغلو بيروت في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.
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