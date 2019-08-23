- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الجيش اليمني، الجمعة، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، أنه تم أيضا تحرير جبل الغنيمي في ذات الجبهة.
وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر #الجيش_اليمني: تحرير آخر نقطة بجبال البياض شرق #صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.