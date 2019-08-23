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شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الدمام» يسيطر على تسرب غاز بمصنع حديد.. 39 عاملاً مصاباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصيب 39 عاملاً باختناق في حادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين، من أحد مصانع الحديد بالدمام.
وباشر الدفاع المدني بمدينة الدمام الحادث، لافتا إلى أن عدد العمال المصابين بالاختناق نتيجة التسرب في المصنع والمصانع المجاورة، الذين تأثروا به أيضاً، بلغ 39 عاملاً، وهو اختناق بسيط، حيث نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ولفت الدفاع المدني إلى تمكنهم من السيطرة على التسريب وإخلاء المصنع من العمال تماما.
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