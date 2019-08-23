"أنصار الله" تكشف عن منظومتين للدفاع الجوي

وقال العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "تويتر": "غداً وعند الساعة الـ 3 عصراً، نكشف في مؤتمر صحافي خاص بالقوات الجوية والدفاع الجوي، عن منظومتي دفاع جوي".
وأضاف أنه "ستعرض مشاهد لأول مرة لإسقاط طائرات وإصابتها، منها العملية الأخيرة التي استهدفت الطائرة الأمريكية "9 - أم كيو" وأسقطتها في أجواء محافظة ذمار".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة نوع "9 - أم كيو" بصاروخ مطور محلياً أثناء تحليقها في سماء محافظة ذمار وسط اليمن.
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