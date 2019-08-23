الإمارات والمانيا تبحثان تعزيز العلاقات

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ابوظبي: تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اتصالا هاتفيا من أنغيلا ميركل مستشارة ألمانيا جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا"، بحسب بيان رسمي.

واستعرضا تطورات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية "ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

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و أكد الشيخ محمد وميركل "حرصهما المشترك على مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لفتح آفاق أوسع للعمل المشترك في ظل توفر الإرادة السياسية والمقومات المتنوعة لدى البلدين".

كما شددا على "ضرورة الحفاظ على أسس الأمن و الاستقرار و السلم اقليميا وعالميا و تغليب لغة العقل والحوار والتفاهم في معالجة القضايا والمشكلات التي يشهدها عدد من المناطق".

وجاء اتصال ميركل في ظل التحضيرات الجارية لانعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية السبت.

وتقيم الإمارات علاقات قوية من ألمانيا، خصوصا في مجالي السياسة والدفاع.