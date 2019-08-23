دبي - بواسطة محمد فارس جوجل تُضيف وضع التركيز "Focus mode" في تطبيقها Digital Wellbeing © Tech World قدمت بواسطة

منذ إطلاق جوجل أندرويد 9.0، دائمًا ما يتم التأكيد وبشدة على أدوات الرفاهية الرقمية أو ما يُعرف باسم “Digital Wellbeing”.

وفي مؤتمر جوجل السنوي I / O 2019، أعلنت الشركة عن العديد من التحسينات المهمة القادمة.

على سبيل المثال هناك عناصر المراقبة الأبوية والتي هي بالفعل قيد التشغيل، فضلًا عن إعدادات الحظر لكل تطبيق التي لم تأتي بعد.

وأخيرً، وصع التركيز “Focus mode”، والذي أصبح متوفّر الآن في أحدث إصدار من تطبيق Digital Wellbeing.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فبعد تحديث التطبيق، ستُلاحظ وجود وضع التركيز، قم بالضغط عليه ثم حدد التطبيقات التي تريد إيقافها مؤقتًا أثناء العمل.

على أن تكون تطبيقاتك الأكثر استخدامًا في المقدمة، لذا يجب أن يكون من السهل تحديد التطبيقات التي عادة ما تفقد الكثير من الوقت فيها.

Advertisements

وبعد تحديد التطبيقات، يمكنك البدء بتشغيل وضع التركيز، كذلك يمكنك أيضًا إضافة تبديل للإعدادات السريعة لتسريع إمكانية الوصول له.

وعندما يكون الوضع قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل جميع تطبيقاتك المستهلكة للوقت. وإذا كنت تريد فتح أحدها، فيجب عليك الانتقال إلى الإعدادات لتغيير إذن التطبيق.

أيضًا، سيتم إخفاء جميع الإشعارات من هذه التطبيقات المتوقفة مؤقتًا، على أن تظهر بمجرد إيقاف الوضع.

على أي حال، يمكن أن يُستخدم وضع التركيز بالتزامن مع وضع عدم الإزعاج، ويمكن أن يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى تكريس كل انتباهك لدراستك أو عملك.

أخيرًا، تحديث تطبيق Digital Wellbeing v1.0.263 متاح حاليًا على صفحته من على متجر جوجل بلاي.

وفي حالة عدم وصوله لك، يمكنك انتزاعه عبر تحميل ملف الـ APK الخاص به من هنا.

التدوينة جوجل تُضيف وضع التركيز “Focus mode” في تطبيقها Digital Wellbeing ظهرت أولاً على عالم التقنية.