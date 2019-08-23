اختناق فلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365-
أصيب فلسطينيون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الجمعة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ببلدة بيتونيا، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان للأناضول أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وأجرت عمليات تفتيش لمحال تجارية فيها، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.
ودارت مواجهات خلال ذلك مع شبان فلسطينيين، رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.
يأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطنة يهودية، الجمعة، متأثرة بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.
وأصيب في التفجير مستوطنان آخران، حسب الجيش الإسرائيلي. -الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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