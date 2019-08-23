العراق يقرر تطوير دفاعاته الجوية بعد قصف مخازن "الحشد"

بغداد/علي جواد/الخليج 365

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، الجمعة، تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية، عقب عمليات قصف غامضة طالت مخازن أسلحة تابعة لـ"الحشد الشعبي".

جاء ذلك وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اطلعت عليه الخليج 365.

ويأتي القرار بعد تعرض 4 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية (تضم عسكريين أمريكيين)، شمال العاصمة بغداد، وفي ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وبحسب البيان، بحث مجلس الأمن الوطني (أعلى سلطة أمنية) خلال اجتماعه الدوري برئاسة عبدالمهدي، تولي وزارة الدفاع "وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي".

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واعتبر البيان أن الحشد الشعبي لعب دوراً كبيراً في محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من تنظيم "داعش" الإرهابي، وبالتالي فإن "الحكومة مسؤولة عن حمايته".

وأكد المجلس على ضرورة متابعة تطبيق قراره في 15 أغسطس/آب الجاري، بإلغاء جميع الموافقات الخاصة بالطيران العسكري في أجواء البلاد إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله، وإنهاء تواجد المعسكرات ومخازن الأسلحة داخل المدن.

والخميس، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، إلى مسؤولية بلاده عن الهجمات التي تعرضت لها قواعد الحشد الشعبي بالعراق.

وقال نتنياهو، للقناة التاسعة الإسرائيلية الناطقة بالروسية لدى سؤاله عن قصف مقرات "الحشد" بالعراق، إن إسرائيل تعمل في الكثير من المناطق ضد إيران بالطبع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.