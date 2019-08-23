تشاووش أوغلو يلتقي الحريري ويؤكد دعم تركيا للبنان

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن تركيا تدعم لبنان ومؤسساته الدستورية، مشيرا إلى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في لبنان.

جاء ذلك في لقاء جمع تشاووش أوغلو برئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بمقر الحكومة وسط العاصمة بيروت.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للحريري، عقب اللقاء، أن تشاووش أوغلو أبدى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار، خاصة في مشاريع البنى التحتية التي أشار إليها مؤتمر "سيدر".

و"مؤتمر سيدر" الدولي هو مؤتمر اقتصادي انعقد في 6 نيسان/ أبريل 2018، بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر قرابة 12 مليار دولار.

ووفق البيان الذي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، جرى خلال اللقاء أيضا، "الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية التركية المشتركة".

Advertisements

وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الوحدة التركية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "يونيفيل".

كما أبلغ الحريري، تشاووش أوغلو أنه وقع، الخميس، مرسوما يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان.

وفي وقت سابق الجمعة، عقد الوزير التركي لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس اللبناني ميشيل عون، ونظيره جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبه بري.

وفجر الجمعة، وصل تشاووش أوغلو العاصمة بيروت في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.