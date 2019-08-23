تشاووش أوغلو يبحث مع رئيس النواب اللبناني أوضاع المنطقة

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوضاع المنطقة وفي مقدمتها فلسطين وسوريا.

جاء ذلك في لقاء جرى بمنزل "بري" غرب العاصمة بيروت، في إطار زيارة يجريها تشاووش أوغلو إلى لبنان، تستغرق يومين، يلتقي خلال المسؤولين اللبنانيين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الوزير وبري استعرضا "الأوضاع العامة في المنطقة، بدءًا من فلسطين وضرورة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية الحل السياسي في سوريا، بما يضمن وحدتها وسيادتها وعودة النازحين الى ديارهم".

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وعقب اللقاء، نشر تشاووش أوغلو عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بـ"بري" وعلق عليها بالقول: "التقيت السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب، الذي يتمتع بخبرة سياسية طويلة في لبنان والمنطقة".

وأضاف: "سنعمل على تطوير وتعزيز التعاون القائم بين برلماني البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية".

ويأتي لقاء وزير الخارجية التركي بـ"بري" عقب لقاءين منفصلين جمعاه، في وقت سابق الجمعة، برئيس البلاد ميشال عون، ونظيره اللبناني جبران باسيل.

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