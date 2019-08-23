إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة

غزة/الخليج 365-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 122متظاهرا، بينهم 50 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" أُصيب 122 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 50 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".
ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.
كما ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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