الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة اليوم الجمعة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الجمعة في المملكة. Advertisements وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 45 درجة مئوية في محافظة الأحساء كأعلى درجة حرارة في المملكة. كما سجل المركز 43 درجة مئوية في القيصومة ورفحاء، و42 درجة مئوية في الرياض والقصيم.

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