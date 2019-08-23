الجوازات: معلومات الجواز لمن بلغ 21 عاماً فأكثر تتاح له فقط

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت المديرية العامة الجوازات أن منصة أبشر تتيح معلومات الجواز عند إصداره لمن بلغ 21 عاماً فأكثر لصاحب الجواز فقط، ولا يمكن لأي شخص الاطلاع عليها، بما فيها الرسائل النصية التي تصل عند كل إجراء يتم اتخاذه.

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