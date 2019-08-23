رائد الحركة التشكيلية محمد شراحيلي يفتتح معرض ريشة فن الأول بحديقة أبها الجديدة

أروى عبدالله

افتتح مساء أمس الخميس معرض ريشة فن الأول لفنانين وفنانات منطقة عسير المقام في حديقة ابها الجديدة ( ابها بارك ) الذي نفذ من قبل إدارة شركة ليالي الخليج حيث افتتح المعرض رائد الحركة التشكيلية على مستوى الوطن وسفير الثقافة الفنان محمد شراحيلي مع المدير التنفيذي لحديقة ابها الاستاذ محمد بلفقيه وعدد من اعلاميين المنطقة الجنوبية

وقد اثنى الفنان محمد شراحيلي على الجهود التي بذلتها ادارة حديقة ابها الجديدة لإظهار المواهب الشابة واحتضانها وتنميتها وقد شارك الفنانات أيضا بكلمة تحفيزية للاستمرارية في مايقدموه وتنمية مواهبهم وصقلها ، وتضمنت زيارة الفنان العديد من الفعاليات التي شارك بها حيث شارك بالعد التنازلي الخاص لاطلاق الألعاب النارية وشارك الجمهور بمسرح الحديقة التي تضمن العديد من الفعاليات بمشاركة نجوم برنامج المواهب العربية وأشاد على دور الكبير الذي قدمه فريق هوانا وعلى عروض اللعب بالنار مع الكابتن حسام غازي والكابتن محمود شهاب والعاب الخفة مع الكابتن صلاح ماجك .

كما قدم فريق ون هارت عروض مثيره وشيقه للزوار نالت اعجاب الحضور .

الجدير بالذكر شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة لا تزال تبذل الكثير والكثير من الفعاليات والأنشطة وتقديم الدعم والمساندة في توفير الجوائز القيمة التي اشتملت على مبالغ مالية تقدم تحفيز للحضور على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة وتوفير الجوائز العينية الأخرى.

كم تم إضافة الألعاب الترفيهية الإلكترونية الجديدة في الحديقة تلبية لطلب الزوار من قبل الشركة ليالي الخليج.

يستمر المعرض للفنون التشكيلية طيلة أيام القادمة والدعوة عامة للجميع