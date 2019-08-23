شكرا لقرائتكم اسرائيل تطلق النار على فلسطيني من غزة ألقى قنبلة يدوية على الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب | منذ ساعة في 23 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 23 أغسطس 2019 / 16:56

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني ألقى قنابل يدوية على جنود اسرائيليين اثناء محاولته عبور الحدود بين غزة واسرائيل ليل الخميس - الجمعة ما أدى إلى إصابته بجروح، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.



وقالت الوزارة ان الفلسطيني نقل إلى المستشفى بعد إصابته.

ويأتي ذلك في سلسلة من الصدامات على طول الحدود قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول (سبتمبر).

وقال الجيش الاسرائيلي إن الفلسطيني حاول عبور سياج حدودي في شمال القطاع ووزع تسجل فيديو قال إنه يظهره وهو يلقي قنابل يدوية على الجنود.

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وأوضح الجيش في بيان أن «الجنود توجهوا نحو الإرهابي وعبروا السياج الأمني وأصابوه»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة ان الفلسطيني أصيب بنيران الجنود الإسرائيليين.

ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تجنب تصعيد الوضع في غزة قبل الانتخابات الشهر المقبل.

وقال قادة حركة حماس التي تسيطر على القطاع الفقير إن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب هدنة غير رسمية تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة ومسؤولين مصريين في تشرين الثاني (نوفمبر) ثم في أيار (مايو)، وتنص على تخفيف الحصار على القطاع.