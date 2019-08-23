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ثلاثة جرحى في انفجار قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية

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محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 23 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 23 أغسطس 2019 / 16:53

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الجمعة، وفق ما أفادت مصادر طبية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن التقارير الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم.


وقال الجيش في بيان: «تقرير أولي - تم تلقي تقرير عن هجوم ارهابي» بالقرب من مستوطنة دولف شمال غرب رام الله. واضاف: «يبدو أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الموقع».

وذكرت مصادر طبية أن انفجارا بالقرب من نبع أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم شاب عمره 17 عاما أصابته خطيرة. وتم نقل اثنان آخران يبلغان 46 و20 عاما إلى المستشفى بالمروحية، وفق لجنة نجمة داود الحمراء للإسعاف.

وذكر صحافيون أن قوات الأمن الإسرائيلية انتشرت في المكان.


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