على الرغم من نفي الشركة عدة مرات تم تداول الكثير من الاخبار عن رغبة هواوي في إصدار هاتف ذكي يعمل بنظام الشركة الجديد Harmony OS طوال الاسابيع الماضية.
الشركة الصينية ذكرت في مؤتمر إطلاق النظام أنها سوف تستمر مع اندرويد وحريصة على إستمرار شراكتها مع قوقل وبالتالي إنتاج المزيد من الهواتف بنظام أندرويد هذا العام والاعوام القادمة.
ولكن كثرة اللغط مجدداً اجبرت أحد المسؤولين في هواوي إلى الخروج للتصريح مجدداً ان الشركة لن تقدم أي هاتف بنظام Harmony OS هذا العام ولاحتى العام القادم طالما لم تستدعي الحاجة ذلك.
نائب رئيس الشركة أكد انه لاهواتف بنظام Harmony OS هذا العام ويقصد ضمن سلسلة ميت 30 التي ينتظر أن يتم الكشف عنها الشهر القادم كما أشارت التسريبات الاخيرة.
مع ذلك أكد نائب الرئيس ان الشركة ستكشف عن منتجات تستخدم نظام التشغيل الجديد هارموني OS هذا العام ومنها تلفاز ذكي بالإضافة إلى ساعة ذكية سيتم الكشف عنها قبل نهاية 2019.
أخيراً ألمح Vincent Yang إلى ان عدم إستخدام نظام هارموني في الهواتف خاضع للعلاقات التجارية بين امريكا والصين ولهذا انت لاتعرف ماسيحدث أبداً في حال توترت الأمور مجدداً بين البلدين.
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التدوينة هواوي لن تطلق هاتف ذكي بنظام Harmony OS على الأقل هذا العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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