حبس طالب مغربي بسبب كلمة وصف بها رئيس الحكومة السابق

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وحسب مصادر مطلعة فإن المعنيين بالأمر كانوا قد تورطوا في الاتصال هاتفيا بالمسؤول المغربي، قبيل عيد الأضحى، حيث طلب أحدهم من بنكيران المساعدة، وهو ما تفاعل معه الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" وقام بتسليمه عبر أحد مساعديه ورقة مالية من فئة 200 درهم.
© AP Photo / Mohammad Hannon
وأفادت المصادر، أن الطالب المُدان قام بردة فعل متشنجة بعد إقفال الخط في وجهه، حيث وصف بنكيران بـ “الكلب”، وذلك في رسالة نصية أرسلها لرئيس الحكومة السابق، وهو ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع اثنين من المشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما شمل التحقيق أيضا طالبا ثالثا حصل على رقم رئيس الحكومة السابق من الأنترنت.
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