إصابة 15 فلسطينيا بينهم 9 بالرصاص شرقي غزة

غزة/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 15 متظاهرا، بينهم 9 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" أُصيب 15 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 9 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.