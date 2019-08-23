جليك: المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرا للسلام

أنقرة/ الخليج 365
متحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك:
ـ "وجود تركيا شرقي المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي"
ـ "يجب أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا وينبغي ألا يتواجد فيها عناصر من ي ب ك/ب ي د"
قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك، إن المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرا للسلام، وستساهم في وقف تدفق المهاجرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده جليك، بالعاصمة أنقرة، الجمعة.
وشدد جليك، على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا، وألا يتواجد فيها عناصر تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.
وحول أنشطة التنقيب التركية شرقي المتوسط، أوضح جليك، أن "وجود تركيا شرقي المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي".
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