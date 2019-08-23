جليك: المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرا للسلام

أنقرة/ الخليج 365

متحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك:

ـ "وجود تركيا شرقي المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي"

ـ "يجب أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا وينبغي ألا يتواجد فيها عناصر من ي ب ك/ب ي د"

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك، إن المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرا للسلام، وستساهم في وقف تدفق المهاجرين.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده جليك، بالعاصمة أنقرة، الجمعة.

وشدد جليك، على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا، وألا يتواجد فيها عناصر تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وحول أنشطة التنقيب التركية شرقي المتوسط، أوضح جليك، أن "وجود تركيا شرقي المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي".

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