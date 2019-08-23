قوات "الوفاق" الليبية: استسلام 17 من ميليشيات حفتر جنوبي طرابلس

علاء أبوالعينين / الخليج 365
أعلنت قوات حكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا، الجمعة، استسلام 17 من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأسلحتهم وآلياتهم جنوبي العاصمة طرابلس.
وقالت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" للتصدي لهجوم حفتر على طرابلس، عبر حسابها على "فيسبوك": "قواتنا البطلة تُجبر 17 عنصرا إجراميا من التابعين لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر على تسليم أنفسهم وأسلحتهم وآلياتهم في محور الخلة"، دون ذكر أية تفاصيل إضافية.
ومنذ نحو أسبوع تشهد محاور القتال في الأحياء الجنوبية لطرابلس هدوءا يشوبه الحذر، قبل أن تتجدد الأربعاء، وفق مصادر متطابقة ومشاهدات ميدانية.
وبعد مرور أكثر من 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، تعددت إخفاقات قوات حفتر، ولم تتمكن من إحداث اختراق حقيقي نحو قلب طرابلس.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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