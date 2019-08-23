تشاووش أوغلو يبحث مع الرئيس اللبناني قضايا إقليمية

بيروت / بلال البقيلي/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

جاء ذلك لدى استقبال عون، الوزير التركي والوفد المرافق له، في قصر بيت الدين في منطقة الشوف، وفق مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

وشارك في الاجتماع المغلق، متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، والسفير التركي لدى بيروت هاكان تشاكل، ومسؤولون لبنانيون.

وقال تشاووش أوغلو عبر حسابه في موقع تويتر، إنه أكد في لقائه مع عون أهمية أمن واستقرار لبنان بالنسبة لتركيا.

وأضاف أنه بحث مع الرئيس اللبناني شؤون سوريا وفلسطين وشرق المتوسط.

من جهتها، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن اللقاء، تناول بحث الأوضاع في سوريا وفلسطين وشرق المتوسط، و"رؤية بلاده لمسألة النازحين السوريين لافتا إلى أنها تتطابق مع الموقف اللبناني الداعم لهذه العودة".

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وأضاف البيان أن الوزير التركي أكد أهمية دور لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأبلغ الوزير التركي، الرئيس عون، أن تركيا ستصوت إلى جانب لبنان لإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" عندما سيطرح هذا البند بالأمم المتحدة في 13 أيلول/ سبتمبر المقبل.

من جانبه أبلغ الرئيس اللبناني، تشاووش أوغلو أن "استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب، معتبرا أن الهاجس المشترك للبنان وتركيا يبقى عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم".

وذكر البيان تأكيد عون "أن لبنان الذي يتمسك بالعودة الكريمة لهؤلاء النازحين، يعتبر أن تقديم مساعدات دولية للنازحين في أرضهم، يشكل حافزا مهما لهذه العودة".

ولفت إلى أن "الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني، لم يتعرضوا لأي مضايقات، وأن عمليات العودة سوف تستمر تباعا".

وشدد عون على علاقات التعاون القائمة بين لبنان وتركيا في المجالات كافة، وحمّل تشاووش أوغلو تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته.

يذكر أن وزير الخارجية التركي وصل العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الجمعة، على رأس وفد، في زيارة تستمر يومين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.