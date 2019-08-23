تشاووش أوغلو: لا نقبل أي اتفاق شرقي المتوسط يستثني تركيا وشمال قبرص

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في بيروت:

ـ أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط هي في جرفها القاري وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من جمهورية شمال قبرص

ـ "تركيا ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك حتى النهاية"

ـ اقترح "تنظيم منتدى مشترك مع لبنان والأردن والعراق حول عودة السوريين ودعوة المجتمع الدولي إلى المشاركة فيه"

جبران باسيل:

- "نتطلع إلى مزيد من التنسيق السياسي" من تركيا و"ناقشنا العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي من الضروري تعزيزها"

- شكر "تركيا على موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية والمشاركة في قوات اليونيفيل"

- حيّا "الموقف التركي المشرف" إزاء القضية الفلسطينية وخاصة رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده لا تقبل بأي اتفاق حول موارد شرقي البحر المتوسط يستثنيها وجمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في مقر وزارة الخارجية ببيروت، في إطار زيارة بدأت اليوم وتتواصل ليومين.

وأكد تشاووش أوغلو، أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط، هي في جرفها القاري وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن تركيا تقوم بأنشطة لحماية حقوق القبارصة الأتراك، مشددا على أن أنقرة "ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك حتى النهاية".

ومشيرا إلى الموارد الطبيعة شرقي المتوسط، قال تشاووش أوغلو: "لا نقبل أي اتفاق يستثني تركيا وجمهورية قبرص التركية".

وفي الشأن السوري، أشار الوزير التركي إلى قلق السوريين من العودة إلى بلادهم.

وأكد ضرورة إيلاء المجتمع الدولي أهمية أكبر لسد الاحتياجات الأساسية للسوريين العائدين إلى بلادهم.

واقترح "تنظيم منتدى مشترك مع لبنان والأردن والعراق حول عودة السوريين، ودعوة المجتمع الدولي إلى المشاركة فيه".

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من جهته، قال باسيل: "نتطلع إلى مزيد من التنسيق السياسي" من تركيا، و"ناقشنا العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي من الضروري تعزيزها".

ولفت إلى أن تشاووش أوغلو أبدى رغبة الشركات التركية في الاستثمار بقطاع الطاقة اللبنانية، و"بالفعل هناك دور لشركات تركية في مجال الطاقة بلبنان، وهناك شركات تركية أبدت اهتمامها للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة".

وشكر الوزير اللبناني "تركيا على موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، والمشاركة في قوات اليونيفيل".

وقال إن لبنان وتركيا يعيشان تحديات مشتركة، وعلى رأسها الأزمة السورية، "لا سيما على الصعيد الأمني وتسلل الإرهاب، وقد ساهمنا نحن الاثنين في التعامل مع الإرهاب".

واعتبر أن "لبنان يستقبل العدد الأكبر (من اللاجئين السوريين) في العالم نظرا لمساحته وعدد سكانه، وهذا واجبنا وقمنا به، ونحن نعتبر أن الحاجة تتلاشى ونرى أن هناك حاجة لعودة النازح السوري إلى بلده عودة آمنة، وعلينا تنسيق العودة مع الأردن وتركيا".

ورأى باسيل أن "هناك نظرة مختلفة للنزوح بين لبنان وتركيا، ولذلك نحن نتعاون وننسق، وكل بلد يرى الطريق المناسبة لإعادة النازحين لوطنهم".

وأضاف: "لبنان مع الحل السياسي ومع حق الشعب (السوري) بتقرير مصيره، ونحن مع مؤتمر أستانا ومؤتمر جنيف".

كما شكر تركيا على دعوة لبنان إلى مؤتمر أستانا بصفة مراقب.

ودعا إلى "التفريق بين الحل السياسي من جهة، وضرورة السير بالعمل على إعادة اللاجئين السوريين وإعادة إعمار سوريا".

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، حيّا باسيل "الموقف التركي المشرف" منها، وخاصة رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبدأ جاويش أوغلو، الذي وصل بيروت فجر الجمعة، زيارة إلى لبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.