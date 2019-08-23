نتنياهو: سنواصل تعميق الإستيطان في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بمواصلة تعميق الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان اليوم "سنواصل تعميق الإستيطان، سنعمق جذورنا وسنضرب أعداءنا".

وكان نتنياهو يعقب على مقتل المستوطنة اليهودية " رينا شنيرب"، بإنفجار عبوة ناسفة، الجمعة، قرب مستوطنة" دوليف" في وسط الضفة الغربية .

وأشار نتنياهو الى ان الإنفجار أدى أيضا الى "إصابة والدها الحاخام إيتان شنيرب وشقيقها دفير".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الى إصابة الحاخام إيتان بجروح متوسطة وإبنه دفير بجروح خطيرة حيث يتلقيان العلاج في مستشفى"هداسا عين كارم" قرب القدس.

واستنادا الى هيئة البث الإسرائيلية فإن من المرجح أن يكون فلسطينيون قد زرعوا العبوة الناسفة مسبقا قبل وصول المستوطنين الثلاثة اليها.

وتقوم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بأعمال تمشيط بحثا عن فلسطينيين قد يكونوا نفذوا هذه العملية.

وقال نتنياهو"سنلاحقهم، ذراع إسرائيل الطويلة ستصل الى أولئك الذين يريدون قتلنا وسنحاسبهم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.