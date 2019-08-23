الجيش الإسرائيلي يطلق سراح مصور الخليج 365 بالضفة الغربية

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سراح مصور الخليج 365 في الضفة الغربية هشام أبو شقرة، بعد احتجاز دام نحو ساعتين غربي رام الله.

وحول تفاصيل احتجازه، قال أبو شقرة: "فوجئت بعدد من جنود الجيش الإسرائيلي يحاصروني، فيما كنت التقط صورا من مكان تفجير غربي رام الله استهدف 3 مستوطنين".

وأضاف للأناضول: "تم احتجازي لنحو ساعتين، وأطلق سراحي بعد تحقيق حول طبيعة عملي، وفحص المواد المصورة من قبل ضباط من جهاز المخابرات الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه عرّف عن نفسه للقوات، لكنهم أصروا على احتجازه.

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وأبو شقرة يعمل منذ عدة سنوات مصور فيديو لدى الخليج 365 في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطنة يهودية، متأثرة بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.

وأصيب في التفجير مستوطنان آخران، حسب الجيش الإسرائيلي.

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