قافلة مستلزمات لوجستية أمريكية تدخل شرقي سوريا

القامشلي/ الخليج 365
دخلت، مساء أمس الخميس، قافلة أمريكية تحمل مستلزمات لوجستية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن القافلة المكونة من 60 شاحنة ضمت بيوتا مسبقة الصنع، وسيارات نقل، و حواجز اسمنتية، وشاحنات صغيرة.
وأعربت المصادر عن اعتقادها أن المستلزمات التي تحملها القافلة أرسلت إلى القواعد الأمريكية في المنطقة.
ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.
ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا لـ"ي ب ك"، بزعم أنها تقاتل "داعش".
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