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الخليج - واس
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحرّي عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص: “مواطن ومتهمين من الجنسيتَيْن المصرية والسودانية”، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.
وقال المتحدث: جاء ذلك بعد توافر الأدلة على تورّطهم في ارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبّرات الصوت من المساجد.
وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نُسب إليهم، حيث تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بـ 3 أشخاص تورّطوا في ارتكاب عدة حوادث سرقة بـ #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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