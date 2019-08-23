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الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
كشف تقرير جديد أن أصحاب الأسلحة فى الولايات المتحدة يستغلون سوق فيس بوك، الذى يعرف بـ Marketplace، لبيع بنادق هجومية مستعملة وأسلحة أخرى، مستخدمين ثغرة فى قواعد الموقع.
وبحسب موقع mirror البريطانى، تحظر السياسة التجارية لـ Facebook Marketplace على وجه التحديد شراء أو بيع أو استخدام "الأسلحة أو الذخيرة أو المتفجرات"، ومع ذلك يتحايل الناس حول هذا الأمر من خلال إخفاء قوائم الأسلحة النارية، كحالات أو صناديق أسلحة باهظة الثمن، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.
وعندما يعبر المشترى المحتمل عن اهتمامه، يتم توجيهه إلى الاتصال بالبائع الخاص عبر Facebook Messenger، حيث يتم الكشف عن تفاصيل البندقية، فعلى سبيل المثال، وجد مراسلو "وول ستريت جورنال" قائمة فى ولاية كارولينا الشمالية تبيع أسلحة كانت عادةً تباع مقابل 30 دولارًا (25 جنيهًا إسترلينيًا) فى المتاجر، بسعر 950 دولارًا (780 جنيهًا إسترليني).
ويتيح Facebook Marketplace، الذى تم إطلاقه فى عام 2016، لمستخدمى الشبكة الاجتماعية شراء وبيع الأشياء المستعملة، ويتم ضبطه من قبل كل من الخوارزميات والمشرفين الإنسان، لمنع بيع المواد غير القانونية، ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات متكررة لتسهيله بيع المواد غير القانونية وغير الأخلاقية، بما فى ذلك المخدرات والأسلحة والحيوانات وخدمات الكبار.
وقال متحدث باسم فيس بوك: "يعتبر بيع الأسلحة على فيس بوك انتهاكًا واضحًا لسياساتنا"، وأضافوا أن أى سلع للبيع التى تخالف قواعد فيس بوك ستتم إزالتها على الفور.
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كانت هذه تفاصيل خبر ثغرة خطيرة بـ"فيس بوك" تسمح ببيع الأسلحة المستعملة للمستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.