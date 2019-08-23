"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العربي

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ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، عن مصدر في الدفاع الجوي، قوله إنه "تم إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان غرب جبل مبعوثه في المزرق بمديرية حرض".
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، في "بفضل الله وعونه تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع إم كيو-9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية".
وأضاف أن "الصاروخ تم تطويره محليا وسيتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحافي إن شاء الله".
ودعا العميد سريع "قوى العدوان أن تحسب ألف حساب عند دخولها الأجواء اليمنية"، مشيرا الى "أن سماءنا لم تعد مستباحة كما كانت سابقا".
وأكد أن "الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة لهم، حيث أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية من دخولها الأجواء اليمنية".
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