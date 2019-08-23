أول تعليق لـ"حماس" على عملية رام الله

ووصفت الحركة العملية بـ"النوعية"، قائلةً: "نبارك العملية النوعية غرب رام الله، والتي جاءت لتؤكد أن ضفة الأحرار لن تهدأ، وستواصل مقاومتها رغم القتل والاعتقال والانتهاكات"، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "دنيا الوطن".

وقالت الحركة، في بيان صحفي:

عملية اليوم تدلل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة، فها هم شباب الضفة وأحرارها ينوعون وسائل الكفاح والمقاومة، بالسلاح والسكين والدهس والتفجير، حتى ننتزع كامل حقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما عن المحتل.

وأضاف البيان: "المقاومة اليوم في الضفة الأبية تلبي نداء الأقصى، رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل ما يتعرض له من عدوان ممنهج، وإن العملية المباركة اليوم، والتي وافقت الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى؛ جاءت لتؤكد على أن شعبنا ما نسي ولن ينس يوماً أقصاه مهما بلغت التضحيات".

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وتابع البيان:

جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمر دون حساب، فما زال في جعبة مقاومتنا الكثير، وإن الدماء التي طهرت ثرى الوطن ستنبت زهر التحرير يوماً ما، وعلى المحتل أخذ العبر والدروس من تاريخ شعبنا المقاوم.

ويشار إلى أنه قتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب اثنان آخران صباح اليوم، في انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة دوليب، بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، اليوم الجمعة، بأن مستوطنة إسرائيلية قتلت وأصيب اثنان آخران في حالة خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة، وتم نقلهم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج.