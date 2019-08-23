الان تتابع تايوان تستعد للإعصار “بايلو” وتجلي 2000 سائح من جزيرتي جرين وأوركيد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تايبيه – وكالات – الخليج 365
تستعد تايوان، اليوم الجمعة، لهبوب الإعصار “بايلو” التي من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة للأجزاء الشرقية والجنوبية من الجزيرة، مطلع الأسبوع.
وأصدرت هيئة الأرصاد المركزية في تايوان تحذيرا من وصول الإعصار بايلو إلى اليابسة في الساعة 0230 مساء (0630 بتوقيت جرينتش)، بعد تسع ساعات من إصدار تحذير على قناة “باشي” ومضيق تايوان.
وبحسب الهيئة، يتحرك مركز بايلو، الواقع حاليا على بعد 600 كيلومتر جنوب شرق تايتونج، بسرعة تبلغ نحو 24 كيلومترا في الساعة في الاتجاه الشمالي الغربي، صوب شبه جزيرة هينجشون في جنوب تايوان.
وأضافت الهيئة أن العاصفة مازالت تزداد قوة، ومن المتوقع أن يبلغ مركزها اليابسة في تايتونج الواقعة بجنوب شرق البلاد غدا السبت.
وجرى إجلاء أكثر من ألفي سائح، اليوم، من جزيرتي جرين وأوركيد الواقعتين أمام تايتونج. وسوف يتم تعليق خدمات العبارات بين الجزيرة الرئيسية لتايوان وبعض الجزر الأخرى، غدا السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.
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