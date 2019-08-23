جوجل تطلق ميزة جديدة بتطبيق Photos تتيح البحث عن النصوص داخل الصور

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الجمعة 23 أغسطس 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
يعمل تطبيق الصور التابع لشركة جوجل، والذى يعرف بـ Google Photos ، على تسهيل البحث عن صورة من خلال إمكانية البحث عن النصوص الموجودة بها.
ونقلاً عن موقع "إنجادجيت" العلمى، بدأ عملاق التنقية إطلاق ميزات جديدة لتسهيل البحث عن الصور، فمثلاً إذا كنت تبحث عن "لقطات الشاشة" عليك فقط كتابة بعض الكلمات الرئسية الموجودة فى الصورة.
كما أن الميزة تعمل أيضاً على الصور العادية، فمثلاً صور العلامات أو صفحات كتاب، علاوة على ذلك يمكنك ببساطة الضغط فوق زر Lens عندما تجد الصورة التى تبحث عنها لتتمكن من نسخ النص ولصقه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.