يبدو أن التصميم الدائري للكاميرات الخلفية سيكون هو الموضة السائدة في هواتف الربع الأخير من العام الجاري 2019 وهذا ماتشير إليه أحدث التسريبات حول هاتف ون بلس القادم OnePlus 7T.
شركة ون بلس حتى الان لم تتحدث بأي معلومة عن سلسة T لعدم التأثير على مبيعات سلسلة ون بلس 7 ، لكن جميع المؤشرات تؤكد ان الشركة ستكشف عن OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro في وقت لاحق هذا العام.
بالعودة إلى عنوان الخبر فقد نشر مسرب الاخبار الشهير Evan Blass رسم تقريبي لما ستبدو عليه الجهة الخلفية من سلسة هواتف OnePlus 7T والتي تعتمد على الشكل الدائري.
على الجانب الآخر تشير التسريبات المتداولة إلى أن سلسة 7T ستحصل على تحسينات في الكاميرات الرئيسية للجهاز وكاميرا السيلفي بالاضافة إلى ترقية المعالج ليصبح سناب دراغون 855 بلس.
ايضاً من المتوقع ان تحصل سلسلة 7T على زيادة في البطارية قدرها 100mAh وطبعاً من المفترض أن يكون من أوائل الهواتف التي ستصل للاسواق بنظام أندرويد 10 الجديد.
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التدوينة ون بلس تتجه إلى التصميم الدائري للكاميرات في هاتف OnePlus 7T ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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