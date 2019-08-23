تشاووش أوغلو يبحث مع الرئيس اللبناني قضايا إقليمية

بيروت/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
جاء ذلك لدى استقبال عون، الوزير التركي والوفد المرافق له، في قصر بيت الدين في منطقة الشوف، وفق مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.
وشارك في الاجتماع المغلق، متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، والسفير التركي لدى بيروت هاكان تشاكل، ومسؤولون لبنانيون.
وذكرت المصادر الدبلوماسية التركية، أن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية وأوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، مؤكدا ضرورة عودتهم إلى وطنهم.
وأشار إلى ضرورة تقديم المساعدات للسوريين العائدين إلى وطنهم حتى بعد عودتهم.
بدوره قال تشاووش أوغلو عبر حسابه في موقع تويتر، إنه أكد في لقائه مع عون أهمية أمن واستقرار لبنان بالنسبة لتركيا.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس اللبناني شؤون سوريا وفلسطين وشرق المتوسط.
وعقب لقائه مع عون، التقى تشاووش أوغلو مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي في العاصمة بيروت.
ومن المرتقب أن يلتقي تشاووش أوغلو رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ووزير خارجيته جبران باسيل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، في وقت لاحق.
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