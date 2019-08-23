مقتل مستوطنة يهودية بانفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف ارناؤوط/الاناضول
أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطنة يهودية، متأثرة بجروح أصيبت بها، بانفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة وسط الضفة الغربية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة معاريف ان المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.
وأصيب 3 مستوطنين، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.
وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365": "تقارير عن عملية بالقرب من دوليف قرب رام الله، كما يبدو هناك 3 مصابين في المكان".
وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص وقوات الجيش تقوم بأعمال تمسيط في المنطقة".وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" (رسمية) إن 3 مستوطنين أصيبوا بالحادث بينهم حالة حرجة للغاية (توفيت لاحقا).
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