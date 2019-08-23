الجيش الإسرائيلي: تفجير العبوة الناسفة بالضفة "خطير للغاية"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اعتبر الجيش الإسرائيلي، أن تفجير العبوة الناسفة قرب مستوطنة وسط الضفة الغربية، الجمعة، "حادث خطير للغاية".

وقال المتحدث باسم الجيش رونين مانليس، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "الحديث يدور عن هجوم خطير للغاية".

وأعلن مانليس، دفع مزيد من قوات الجيش إلى منطقة وسط الضفة الغربية، ونصب حواجز على الطرقات.

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وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان آخر، أن الهجوم نجم "عن عبوة ناسفة محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين كانوا قرب المستوطنة (دوليف). لا يزال مخطط الهجوم قيد التحقيق".

وأضاف "يعالج مدني في الموقع، وتم إجلاء اثنين بواسطة مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وقالت "هيئة البث" (رسمية) إن مستوطنا إسرائيليا، 46 عاما، أصيب بجروح متوسطة، وابنه (20 عاما) أصيب بجروح خطيرة، نقلا إلى المستشفى، فيما لا تزال تجري محاولة إنعاش ابنته، 17 عاما، التي أصيبت بجروح حرجة.



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