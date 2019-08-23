الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل رام الله الغربي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أغلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، المدخل الغربي لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ونصب حواجز عسكرية في شوارع مؤدية للمدينة، عقب إصابة 3 مستوطنين في تفجير غربي رام الله.



وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية أغلقت حاجز الـ "17" غربي رام الله، ومنعت المركبات من المرور.



وأضاف الشهود، إن الجيش نصب حواجز عسكرية على شوارع رئيسية مؤدية لرام الله، وفتش مركبات ودقق في البطاقات الشخصية للركاب.



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وفي وقت سابق من الجمعة، أصيب 3 مستوطنين، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.



وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365": "تقارير عن عملية بالقرب من دوليف قرب رام الله، كما يبدو هناك 3 مصابين في المكان".

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