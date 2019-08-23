الجزائر.. مصرع 5 إثر تدافع لحضور حفل مغني شهير

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

قالت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وجرح آخرون في تدافع لحضور حفل مغني شهير أقيم الليلة الماضية بالعاصمة.

ونقلت فضائية "النهار" المحلية (خاصة) عن مصادر طبية إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء التدافع الذي وقع أمام "ملعب 20 أوت" بوسط العاصمة الجزائر الذي شهد توافد الآلاف لحضور حفل للمغني الجزائري الفرنسي سولكينج.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى "مصطفى باشا" (حكومي) بالعاصمة.

ولفتت القناة إلى أن وكيل النياية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمر بفتح تحقيق إثر انتقاله إلى مكان الحفل لمعاينة الحادث.

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في السياق ذاته، أفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الناطق بالفرنسية بأن القتلى هم 3 شباب وفتاتان إلى جانب 21 جريحا، موضحا أن الضحايا سقطوا جراء التدافع الناجم عن توافد الآلاف أمام مدخل "ملعب 20 أوت" قبل بداية الحفل.

ولم تصدر أي حصيلة رسمية حول الحادث حتى الساعة 8:40 ت.غ، كما لم يتناولها الإعلام الحكومي.

وسولكينج هو مغني فرنسي من أصل جزائري له شهرة واسعة في أوساط الشباب خاصة في المغرب العربي وعرف بأغنية "الحرية".



وحسب فضائية "البلاد" الخاصة فإن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا وجرح العشرات في تدافع ليلة أمس أمام ملعب 20 أوت بوسط العاصمة بعد توافد الآلاف لحضور حفل للمغني الجزائري الفرنسي المسمى سولكينج.

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