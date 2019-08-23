سماع دوي انفجار قرب حاجز إسرائيلي شمالي الضفة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365 قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دوي تفجير سُمع بالقرب من حاجز "جليوع" الإسرائيلي قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وقالت القناة الإسرائيلية الـ"13" (خاصة) إن الانفجار نتج -على ما يبدو- عن إلقاء عبوة ناسفة من سائق دراجة نارية. ولم تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى الساعة 8:30 (ت.غ) عن وقوع إصابات جراء الانفجار من عدمه. يتبع//الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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