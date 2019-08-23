اليمن.. الجيش يسيطر على معسكرات النخبة الشبوانية في #عتق

صحيفة الخليج الالكترونية أكد الجيش الوطني اليمني سيطرته على أحد معسكرات النخبة الشبوانية في عتق. واستعادت القوات الوطنية مناطق جديدة في شبوة بعد اكتمال سيطرتها على عتق، إلى ذلك دعت قيادة محور شبوة قوات النخبة الشبوانية إلى الانضمام للجيش الوطني.

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