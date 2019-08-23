خِلاف ينتهي بطعن أحدهم بآله حاده في مهد الذهب

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – محياالمطيري : باشرت الدوريات الأمنية اليوم مشاجرة بين شابين في محافظة المهد انتهت بطعن احدهم بآله حاده وتم نقله لمستشفى المهد العام ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في حالة حرجة.
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