خِلاف ينتهي بطعن أحدهم بآله حاده في مهد الذهب

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : باشرت الدوريات الأمنية اليوم مشاجرة بين شابين في محافظة ⁧‫المهد‬⁩ انتهت بطعن احدهم بآله حاده وتم نقله لمستشفى المهد العام ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة‬⁩ في حالة حرجة.

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