كاظم_الساهر يتسلطن على #مسرح_طلال_مداح ب #المفتاحه

الخليج - حسن القبيسي

تسلطن جمهور مسرح طلال مداح مساء أمس مع الفنان العراقي “كاظم الساهر” عبر اطلالته الأولي على مسرح طلال مداح بالمفتاحه في ليلة طربية تأتي من ضمن ليالي موسم السودة والتي تنظمها شركة بنش مارك .

وترقب الجمهور الحاضر عقارب الساعة العاشرة ليطل عليهم الفنان كاظم الساهر ليروى ظماء محبيه بأغانيه التي تلامس القليب قلب كل عاشق ، ومحب ، وقدم العديد من أغانية التي تفاعل معها الحضور بشكل ملفت .

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وفي ختام الحفل تسلم “كاظم الساهر” تكريماً من موسم السودة قدمه الأستاذ حسام مدني وذلك تقديراً له ولحضورة . وأيضاً هدية أخرى عبارة عن لوحة تذكارية من جمهوره ومحبيه بريشة الفنانة ريم العسيري .

وقدم “كاظم الساهر “شكره لهيئة الترفية وفي مقدمتهم سعادة المستشار تركي آل الشيخ على ما يقومون به من إهتمام وعلى هذه الدعوه.