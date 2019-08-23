عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان

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© AFP 2019 / Delil Souleiman
وذكرت النشرة أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام، على مساحة 2.3 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.
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