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عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان

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© AFP 2019 / Delil Souleiman

موسكو– سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 1451 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 427 لاجئاً (128 امرأة و218 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1024 شخصاً (307 نساء و522 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وذكرت النشرة أيضاً، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام، على مساحة 2.3 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

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