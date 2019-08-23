إصابة 3 مستوطنين بتفجير عبوة ناسفة وسط الضفة العربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أصيب 3 مستوطنين، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية، حسب الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية.

وقال الجيش، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365": "تقارير عن عملية بالقرب من دوليف قرب رام الله، كما يبدو هناك 3 مصابين في المكان".

وأضاف: "التفاصيل قيد الفحص وقوات الجيش تقوم بأعمال تمسيط في المنطقة".

من جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الإصابات نجمت عن تفجير عبوة ناسفة.

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وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" (رسمية) إن 3 إسرائيليين أصيبوا بالحادث بينهم واحد في حالة حرجة للغاية.

وذكر شهود عيان، للأناضول، بأنه سُمع صوت انفجار قرب بلدة دير بزيغ غربي رام الله بالقرب من مستوطنة "دوليب".

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وطواقم الإسعاف وصلت الموقع.

وأشاروا إلى أن قوات من الجيش أغلقت الموقع، وبدأت عملية انتشار في محيطه، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدد من البلدات القريبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.