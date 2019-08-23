هيئة فلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على مسيرات "العودة"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



حملت هيئة فلسطينية، الجمعة، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أي اعتداء على المشاركين بـ"مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي تنطلق عصرا، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"(تضم فصائل فلسطينية) قبيل ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.



وقالت الهيئة، إنها قررت تصعيد الحشد الجماهيري في مسيرات العودة كرسالة دعم وإسناد للقدس، وللمسجد الأقصى، في الذكرى السنوية الـ50 لإحراقه، و في ظل ما يتعرض من سياسات عدوانية إسرائيلية.



Advertisements

وأكدت الهيئة، "حرصها الكامل على سلامة المشاركين في المسيرات وتجنيب أبناء شعبنا وقوع الإصابات نتيجة جرائم الاحتلال".

ولفتت إلى أن الفلسطينيين" يؤكدون تمسكهم بحق العودة كحق غير قابل للمقايضة ولا المساومة".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.