تشاووش أوغلو يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

بيروت / بيبرس جان / الخليج 365
بدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، زيارة رسمية إلى لبنان تستمر ليومين.
وقال تشاووش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه سيجري خلال زيارته إلى "الدولة الصديقة لبنان" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين هناك.
وأفاد بيان للخارجية التركي بأنن تشاووش أوغلو سيعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بينهم الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن.
وأوضح البيان أن الوزير التركي سيتناول في لقاءاته مع المسؤول اللبنانيين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما يعتزم تشاووش أوغلو لقاء المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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