الان تتابع “إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نيويورك – وكالات – الخليج 365
أغلقت السلطات الأميركية، مساء الخميس، جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك، بسبب تلقيها تهديدًا بوجود قنبلة.
وأعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، على “تويتر” عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت جرينيتش.
وحث دي بلاسيو المسافرين على البحث عن طرق بديلة.
وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين، وأصبح من غير الممكن العبور من خلال هذا الممر الذي يربط نيويورك بنيوجيرسي فوق نهر هدسون.
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