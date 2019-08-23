شكرا لقرائتكم إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 22 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 22 أغسطس 2019 / 14:10

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ صاروخاً أطلق، أمس (الأربعاء)، من قطاع غزة على جنوب الدولة العبرية من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، في قصف هو الخامس من نوعه في غضون ستة أيام.



وقال الجيش في تغريدة على "تويتر" إنّ "صاروخاً أطلق من غزة على إسرائيل. هذا هو الصاروخ الخامس الذي يتم إطلاقه من غزة في غضون 6 أيام".

ولم يشر الجيش في تغريدته إلى المكان الذي سقط فيه الصاروخ، كما لم يعلن عن تسبّبه بإصابات أو أضرار، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الصاروخ سقط في أرض خلاء، ولم يؤد إلى تشغيل صفارات الإنذار في الأحياء السكنية.

ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس". وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.